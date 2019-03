Da fidanzato violento a persecutore, ventenne arrestato dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo mesi di soprusi e violenze, non solo fisiche ma anche psicologiche, subite dal suo fidanzato trova la forzadi lasciarlo. Lui non si rassegna e per riconquistarla, dopo alcuni tentativi «romantici», ricorre nuovamente alla violenza. Colpito da ordinanza di custodia cautelare viene arrestato dalla Polizia. La vittima, poco più che adolescente, per molti anni ha subito insulti, percosse e sputi da parte del fidanzato poco più grande di lei. Solo pochi mesi fa la ragazza è riuscita a lasciarlo definitivamente ma il giovane non ha accettato la decisione.E' accaduto alla BUfalotta. In un primo momento il giovane ha cercato di riconquistare la ex con una serie infinita di messaggi, telefonate, facendole trovare biglietti amorosi sul portone ed una rosa bianca sull'auto poi, non ottenendo alcun risultato ha iniziato a seguirla ovunque. Nell'ultimo episodio la ragazza, vedendo che il giovane la stava aspettando sotto casa, ha provato a farsi accompagnare in auto a casa di un'amica, ma lui, accortosi della manovra, ha iniziato uno spericolato inseguimento cercando di far fermare con la forza la macchina su cui viaggiava l'ex fidanzata.Il racconto della giovane vittima è stato raccolto dagli investigatori del commissariato Fidene che hanno informato l'autorità giudiziaria corredando l'informativa con una serie di riscontri oggettivi. Per lo stalker la Procura ha chiesto ed ottenuto dal Gip del Tribunale di Roma la custodia cautelare in carcere che è stata in breve eseguita dagli stessi investigatori. Il ventenne si trova ora nel carcere romano di Regina Coeli a disposizione dellamagistratura.