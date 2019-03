Va ad una cerimonia con l'ex e finisce in ospedale: colpita con schiaffi e pugni

Sono ormai ex ma, entrambi invitati ad una cerimonia, decidono di andarci insieme. E probabilmente la donna mai avrebbe pensato ad un epilogo della giornata così. E' stata aggredita dall'uomo ed è finita in ospedale con ematomi diffusi a mento, collo, emitorace e all’addome superiore di destra. La prognosi è di tre giorni. E' accaduto a Velletri. Partono insieme e una volta saliti sull’auto l’uomo, che non si era rassegnato alla fine della loro relazione, ha iniziato a dare in escandescenza colpendo la donna con schiaffi e pugni. La vittima decide allora di scendere lasciando l’uomo da solo. Ma quest’ultimo, contrariato, oltre a rompere il supporto porta cellulare si impossessa della borsa di lei. Quantomai scossa, la vittima chiama il Numero unico emergenze.



Sul posto arrivano i poliziotti del commissariato di Velletri. Ascoltano il racconto della donna, fatto di continue vessazioni, anche sui social, da parte dell’ex. Alla presenza degli agenti, arrivano diverse chiamate e i poliziotti hanno potuto ascoltare in viva voce le parole dell’interlocutore, udire il tono minaccioso, le offese rivolte alla donna e alla figlia di questa. L'uomo è stato rintracciato e fermato in via Filippo Turati. Dopo l’identificazione, V.A. 37enne di Velletri, che aveva con sé ancora la borsa dell’ex, è stato accompagnato negli uffici del Commissariato. Al termine degli accertamenti è stato arrestato per furto, danneggiamento, lesioni personali e atti persecutori e sottoposto agli arresti domiciliari.

