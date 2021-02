Vaccini a Roma, da domani somministrazioni alle forze dell'ordine: 820 dosi AstraZeneca al giorno

Al via già da domani la campagna vaccinale per le forze dell'ordine e i vigili del fuoco nella provincia di Roma. Il piano è stato messo a punto nel corso di specifiche riunioni, presiedute dal prefetto di Roma Matteo Piantedosi, con la Regione Lazio, ed è stata prevista la somministrazione di 820 dosi al giorno di vaccino AstraZeneca agli under 55 di Polizia, carabinieri, Guardia di finanza e vigili del fuoco in 5 punti vaccinali.

APPROFONDIMENTI IL CASO Vaccini, a Treviso 330 operatori sanitari danno forfait: rischio... LO STUDIO Pandemia Covid, un italiano su 3 «a rischio stress cronico,... IL FOCUS Covid, la vaccinazione di massa in fiere, palasport, cinema e studi:... LA NOVITA' Covid, arrivano i segugi anti-virus. Fiutano anche... ROMA Variante inglese, Cts: scuole a rischio stop. Impennata di contagi... COVID Mascherine, gli esperti Usa: «Vanno indossate più... LONDRA Vaccino ai bambini, AstraZeneca dà il via alla sperimentazione... FOCUS Covid Italia, bollettino oggi 13 febbraio 2021: 13.532 nuovi casi e... LA STORIA Covid, vaccinazioni per ultraottantenni: la sala d'attesa...

Saranno così distribuiti: nell'hub di Fiumicino verranno iniettati 400 vaccini al giorno, a Santa Severa 60 al giorno, a Valmontone 100 al giorno, a Guidonia 200 al giorno e nel centro di Villa Albani di Anzio 60 al giorno.

Il numero di dosi somministrate al giorno aumenterà fortemente nei prossimi giorni quando arriveranno i vaccini per gli operatori delle polizie locali della provincia di Roma. Già in settimana quindi dovrebbero cominciare le somministrazioni anche per i vigili.

Pandemia Covid, un italiano su 3 «a rischio stress cronico, più colpite le donne». La ricerca degli psichiatri

Vaccini, a Treviso 330 operatori sanitari danno forfait: rischio procedimenti disciplinari

Covid, la vaccinazione di massa in fiere, palasport, cinema e studi: Primule già dimenticate

Ultimo aggiornamento: 12:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA