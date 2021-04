Roma, uomo trovato morto in un palazzo occupato: indagini in corso

Un uomo morto è stato trovato stamattina in un palazzo occupato in via Raffaele Costi, Roma Est, vicino al Casale della Cervelletta. Gli operatori del 118 che sono intervenuti hanno solo potuto costatare il decesso. È stato portato fuori dal palazzo e, dalla una prima ricostruzione, non sembra avere segni di violenza. Ma non si esclude nulla: le indagini della polizia sono in corso.

