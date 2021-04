Roma, incidente con un'auto della Polizia a San Basilio: tre feriti, gravi due donne che erano sul marciapiede

Sangue e paura questa mattina a San Basilio. Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto un’auto della Polizia, alle 8 circa, in via Fiuminata, all’altezza di via Recanati. Nello scontro tra le due auto, un’Alfa Romeo Giulietta della Polizia e una Ford Focus, tre persone sono rimaste ferite: la conducente della Focus, di 55 anni, trasportata all’ospedale Sandro Pertini in codice giallo, e due donne di 47 e 78 anni, trasportate rispettivamente in codice rosso al Policlinico Umberto I e in codice giallo al San Giovanni.

Dai primi accertamenti sembra che la Focus, dopo l’urto, abbia sbandato colpendo un muro di cinta e investendo le due donne che si trovavano in quel momento sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti gli uomini del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Ultimo aggiornamento: 14:04

