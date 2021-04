Roma-Lido interrotta per guasto tecnico: bus navette da Lido Centro a Magliana

Un altro stop al trenino Roma-Lido per un guasto tecnico. Atac non ha ancora fornito dettagli sul guasto che ha provocato l'interruzione del servizio del trenino che collega il litorale con il centro di Roma. Bus navetta sotitutive sono state attivate fino a Magliana. «Roma lido ferma, primi treni cancellati non si capisce nulla, dicono di un incidente ma nessun altoparlante avverte e siamo tutti fermi…..» dicono gli utenti. Altri sostengono che le navette sostitutive attualmente siano già affollate e il distanziamento non è garantito.

La scorsa settimana si era verificata un'altra interruzione sulla Roma-Lido a causa di un incendio dovuto al cedimento del cavo di alimentazione della linea aerea. I passeggeri a bordo del convoglio sono scesi immediatamente dal treno e sono scappati sui binari. La circolazione è stata interrotta per due giorni su parte della tratta . I tecnici hanno dovuto sostituire circa cinque chilometri di cavi e collegamenti. Dopo le prove funzionali, il via libera per la ripartenza, era arrivata solo lunedì scorso. Ora un nuovo stop alla circolazione.

