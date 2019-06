Roma, incubo sulla Tiburtina: banda di ladri ruba le ruote delle Smart

Decine di furti tutti uguali e nella stessa zona. Obiettivo della banda: le ruote delle Smart. Di denunce così ne arrivano ogni giorno, nell'ultima settimana, alle forze dell'ordine. E i comitati di cittadini del Tiburtino chiedono aiuto alle forze dell'ordine, con maggiori controlli soprattutto nelle strade periferiche, territorio incontrastato della microcriminalità. «I quartieri della Tiburtina stanno vivendo in questi giorni un vero e proprio saccheggio delle ruote delle macchine parcheggiate, prevalentemente Smart - spiega Fabrizio Montanini, presidente del comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio - Nell'ultima settimana furti si sono registrati in via Renato Simoni, via Bardanzellu, via Monti di Pietralata e via Achille Tedeschi». «In questo caso non servono ronde notturne, come ho già effettuato in passato con i cittadini, ma occorre che le autorità intensifichino il controllo nelle officine e negli sfasci sulla regolarità delle loro ruote in vendita. Se poi le ruote rubate prendono la strada per l'estero o vengono montate su auto oggetto anche quelle di furto, è altro discorso. La pubblica sicurezza dovrebbe pattugliare maggiormente certe zone d'ombra della nostra periferia - conclude Montanini - La sicurezza manca, è evidente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA