Roma, tamponamento sulla Colombo: nessun ferito, traffico in tilt

Lunghe code sulla via Cristoforo Colombo da via Ermanno Wolf Ferrari a via di Mezzocammino in direzione di Roma a causa di un incidente. Lo comunica Astral Infomobilità . Per fortuna nel tamponamento non ci sono stati feriti, sul posto sono presenti diverse pattuglie della Municipale sia per i rilievi, sia per la viabilità. Inevitabili i rallentamenti e le ripercussioni sul traffico con lunghe file dirette verso la capitale.