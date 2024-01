Incidente sulla Statale 16, abbattuto un semaforo: code e traffico in tilt

Non c’è fortuna per i semafori di Giulianova, in provincia di Teramo. Al bivio Bellocchio, uno degli incroci più trafficati della città, dove si incrociano la Statale Adriatica e quella per Teramo, c’è stato un incidente stradale. Per la precisione uno scontro tra due auto, una delle quali guidata da una persona anziana. L’auto condotta da quest’ultima, una donna, è finita sull’aiuola spartitraffico dove è sistemato anche un semaforo e l’ha abbattuto con tutta la centralina elettronica. Tutto l’impianto semaforica che regola il traffico al Bivio è andato in tilt, per cui la circolazione è stata regolamentata da un lampeggiante, il che ha determinato numerosi disagi e soprattutto tante file nei primi giorni di ritorno al lavoro, dopo le vacanze. L’incidente è successo la mattina presto, la strada ha poi dovuto sopportare una grande mole di traffico e con una delle due auto che, rimasta in mezzo, ha ostruito il regolare passaggio. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia stradale di Giulianova che ha subito prestato i primi soccorsi ai due conducenti coinvolti nello scontro. Per fortuna nessun ferito e solo tanto spavento per entrambi, soprattutto per l’anziana apparsa molto più preoccupata delle condizioni della sua auto. Poi gli agenti si sono messi al lavoro per l’accertamento delle responsabilità e per regolare il flusso del traffico. A dare man forte agli agenti della Polstrada, è giunta anche una pattuglia della polizia municipale giuliese per la verifica anche dei danni riportati dall’impianto ormai inservibile, però, in quelle condizioni e che dovrà essere sostituito.



Incidente che riporta alla memoria i cosiddetti semafori “intelligenti” che fanno multe quando si passa con il rosso e non piacciono a chi transita spesso per lavoro sulla statale Adriatica o arriva da Teramo sulla costa e che, a detta di qualcuno, causerebbero incidenti.