Roma, sparatoria al Trullo: uomo in scooter apre il fuoco contro un'auto. È caccia al sicario

Sparatoria al Trullo, dove un individuo in sella ad uno scooter ha aperto il fuoco più volte contro un'auto che transitava su via delle Vigne Ceccarelli. La persona dentro l'auto è rimasta illesa. È la polizia ad indagare sui colpi di pistola che sono finiti contro la carrozzeria dell'auto. L'aggressore intanto è fuggito in sella allo scooter.

Ultimo aggiornamento: 15:58

