In corso blitz della Polizia locale in via Giorgio Morandi a Tor Sapienza. L'operazione, partita all'aba e non ancora conclusa, è stata decisa per sgomberare alcuni locali dell'Ater che erano occupati abusivamente. A intervenire sono stati gli agenti del V gruppo coordinati da Mario Dè Sclavis. Le operazioni sono ancora in corso. © RIPRODUZIONE RISERVATA