Roma, sgomberato a Testaccio un negozio abusivo da 70 anni

Abusivi da quasi 70 anni. La polizia locale di Roma Capitale ha sgomberato un'attività commerciale che utilizzava abusivamente, dal 1950, un immobile in un'area di proprietà comunale a Testaccio, dove aveva anche realizzato opere e manufatti abusivi. Un danno per le casse del Campidoglio di 650 mila euro. «La prima ordinanza per il recupero dell'area era del 1989 - spiega la sindaca Virginia Raggi - ma finalmente, dopo quasi 70 anni, l'Amministrazione è tornata in possesso dell'area e dell'immobile utilizzati abusivamente nel pieno centro storico di Roma, la cui riqualificazione passa anche attraverso iniziative di questo tipo. I soldi che in 70 anni di morosità sono stati sottratti alle casse capitoline sono stati sottratti a tutti i cittadini onesti, a opere e servizi utili alla nostra comunità. Grazie all'assessora al Patrimonio e alle politiche abitative Rosalba Castiglione, agli agenti del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale che hanno eseguito lo sgombero e a tutti coloro che, a vario titolo, lavorano ogni giorno, con responsabilità e passione, per il ripristino della legalità a Roma».

