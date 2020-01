Roma, auto e cassonetti in fiamme: i roghi appiccati dai botti di Capodanno

Diversi cassonetti e auto sono bruciati la notte scorsa a Roma a causa probabilmente dei botti utilizzati per i festeggiamenti del Capodanno. In via Irsina all'Appio due cassonetti sono rimasti distrutti e un'auto danneggiata, in via Corinto a San Paolo un suv è stato distrutto dalle fiamme e un'auto danneggiata. Fiamme anche in via Jacini a Ponte Milvio dive sono rimasti distrutti 3 cassonetti e in via Calatafini a Castropretorio dove petardi sono finiti sulla terrazza di un'abitazione mandando in fiamme un baule di plastica che ha preso fuoco. Le fiamme hanno interessato anche il sottotetto di un albergo. In via Vignale a Ottavia un incendio ha distrutto un'auto e a viale Manzoni due cassonetti. Sul posto carabinieri del Comando provinciale di Roma e vigili del fuoco. © RIPRODUZIONE RISERVATA