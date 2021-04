Roma, centro blindato per le proteste dei lavoratori di Alitalia: disagi per il traffico

I lavoratori di Alitalia sono per le vie del centro di Roma in segno di protesta. Un corteo composto da più di un centianio di persone che sta occupando le vie della Capitale per creare disagio al traffico. La polizia è presente intorno a piazza Barberini, via delle Quattro Fontane e anche vicino a Palazzo Chigi. I dipendenti della compagnia di bandiera stanno manifestando contro l’ipotesi di ridimensionamento dell'azienda italiana. In molti rischiano di perdere il posto di lavoro.

