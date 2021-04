Ristoratori bloccano per protesta la A1, code in uscita a Orte: «Vogliamo la riapertura delle attività»

Continuano le proteste dei ristoratori. Da Montecitorio, oggi i proprietari dei ristoranti hanno manifestato in autostrada. Sotto la sigla Tutela Nazionale Imprese, un gruppo di persone ha bloccato il traffico invadendo la carreggiata all'altezza dell'austostrada Orte (direzione nord), sulla A1. Il periodo di pandemia ha causato la perdita di fatturato per tantissime attività commerciali tra queste, sicuramente, la categoria dei ristoratori è tra le più colpite. E, dopo oltre un anno di chiusure, adattamenti alle nuove linee di sicurezza e chiusure ancora, non ne possono più.

APPROFONDIMENTI LA PROTESTA I ristoratori bloccano la A1 ad Attigliano. Italia spezzata in due,... IN TV Manifestazioni e proteste, come frenare i violenti e capire il... ECONOMIA Durigon: disagio enorme, riaperture prima possibile L GIORNATA Ristoratori a Roma, il Centro in tilt: e oggi il bis al Circo Massimo IL RETROSCENA Riaperture e ristoranti, Draghi: regole meno rigide. Da maggio cena... ROMA La manifestazione dei ristoratori al Circo Massimo ROMA Roma, tensione tra ristoratori e Polizia a Circo Massimo

Le richieste

I manifestanti chiedono la «riapertura delle attività» contro le limitazioni previste dalle misure anti-Covid lamentando le «difficoltà che il settore sta vivendo». I manifestanti protestano camminando tra le auto in coda ferme a causa del sit-in improvvisato. Tra gli slogan urlati: «Libertà contro la dittatura».

La situazione del traffico

Segnalate code in uscita a Orte, provenendo da Roma, per la manifestazione.

A1 - Orte - Coda A1 milano-Napoli Coda in uscita a Orte provenendo da Roma per manifestazione.

— Traffico Autostrade (@TrafficoA) April 13, 2021

Ultimo aggiornamento: 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA