Alitalia - Società Aerea Italiana è la principale compagnia aerea italiana.



La compagnia dispone di una flotta tra le più efficienti, con aeromobili di lungo raggio (Boeing 777-300 ER, Boeing 777-200 ER, Airbus A330-200), di medio raggio (Airbus A321, Airbus A320, Airbus A319) e regional (Embraer 190 e Embraer 175).



Nel corso del 2018 l'Alitalia ha trasportato 21,5 milioni di passeggeri. Nella stagione estiva 2019 l'Alitalia vola verso 100 destinazioni, di cui 27 in Italia e 73 nel resto del mondo e 4.000 voli settimanali.



L'Alitalia venne fondata a Roma il 16 settembre 1946 con il nome di Alitalia-Aerolinee Italiane Internazionali. Il primo volo venne operato il 5 maggio 1947 sulla rotta Torino-Roma-Catania con un trimotore Fiat G.12. Due mesi dopo venne inaugurato il primo volo internazionale, da Roma a Oslo, con un Savoia-Marchetti S.M.95. A marzo 1948 venne inaugurato il primo volo intercontinentale: si trattava di un volo di una durata complessiva di 36 ore, che collegava Milano a Buenos Aires con scali intermedi a Roma, Dakar, Natal, Rio de Janeiro e San Paolo.



Nel 1970 l'Alitalia presenta un nuovo logo e rinnova la livrea degli aerei: la “Freccia Alata” viene sostituita dalla “A” tricolore. Entra in flotta il Jumbo Boeing 747 e l'Alitalia diventa la prima compagnia aerea europea a volare con una flotta “all jet”: il primo Boeing 747 dell'Alitalia effettuò il volo inaugurale il 14 aprile del 1970: da Roma Fiumicino a New York Jfk (e ritorno).



L'Alitalia, oggi, è membro dell’alleanza globale SkyTeam con Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, Aeromexico, Air Europa, Air France, China Airlines, China Eastern, Czech Airlines, Delta Air Lines, Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air, Middle East Airlines, Saudia, Tarom, Vietnam Airlines e Xiamen Airlines.



Con Air France - KLM e Delta Air Lines fa parte della principale Joint Venture transatlantica del trasporto aereo, che consente ai passeggeri di disporre del più grande network transatlantico al mondo.



La qualità del servizio, l’attenzione ai passeggeri e l’alta professionalità rappresenta il tratto distintivo dell'Alitalia. Sui propri aeromobili è sempre riconoscibile il comfort e l’eleganza tipica italiana. Sui voli di lungo raggio l'Alitalia offre tre classi di servizio: la Magnifica, la Premium Economy e la Economy. In classe Magnifica i clienti viaggiano su comode poltrone rivestite in pelle e totalmente reclinabili fino a 180°. Film, musica e giochi sono offerti durante il volo attraverso schermi individuali LCD da 15,4 pollici. La trousse con prodotti di benessere è firmata Ferragamo.



La manutenzione della flotta dell'Alitalia è garantita dalla direzione Engineering & Maintenance che provvede alla puntuale gestione manutentiva di tutta la flotta attraverso interventi programmati - negli hangar di Fiumicino durante le soste notturne – e su richiesta per avarie improvvise su tutti gli scali del network dell'Alitalia. La attività si svolge tutti i giorni dell’anno e prevede quotidianamente: 600 tecnici impiegati, 2.900 ore di manodopera sugli aeromobili, 370 interventi sulla flotta dell'Alitalia o aeromobili di altre compagnie. L’elevata qualità dei tecnici ha consentito all'Alitalia di sviluppare un importante volume di attività per conto di altre compagnie aeree.



L'Alitalia opera anche nel settore cargo, dove vanta un portafoglio di prodotti molto ampio che permette di organizzare trasporti di varie categorie merceologiche tipiche del made in Italy come moda, opere d’arte, prodotti agroalimentari e farmaceutici. Vengono inoltre effettuati voli speciali per trasporti ad hoc con modalità charter. Nel corso del 2018 l'Alitalia ha trasportato da e per l’Italia più di 75 mila tonnellate di merce.



Grande eccellenza della Compagnia è la Training Academy , una infrastruttura di duemila mq dedicata alla formazione del personale di volo e di terra. Ogni anno piloti e assistenti di volo svolgono oltre diecimila ore di addestramento tecnico tra i simulatori di volo, esercitazioni di sicurezza e lezioni in aula mentre oltre quarantamila sono le ore dedicate all’addestramento commerciale, sulla gestione del cliente, per il personale front line di terra e di volo. Grazie allo staff di istruttori qualificati e certificati, l'Alitalia organizza anche corsi di formazione per privati.



Per tutti coloro che vivono con ansia l’esperienza del volo, l'Alitalia ha ideato il programma “Voglia di volare”. Dal 1997 oltre tremila persone hanno potuto superare le proprie paure avendo modo di conoscere l'aereo e gli equipaggi, di familiarizzare con gli aspetti tecnici e psicologici meno noti. Oltre il 90% dei partecipanti al corso ha iniziato o ricominciato a volare con regolarità, il seminario è infatti rivolto sia alle persone che non hanno mai volato, sia a coloro che vivono con disagio, o addirittura crisi d’ansia, l’esperienza del volo.



Programma frequent flyer della compagnia da 25 anni è il MilleMiglia, gestito dalla società Alitalia Loyalty S.p.A. che, con i suoi 5 milioni di soci, rappresenta il più importante programma di fidelizzazione in Italia. Cento i partner che consentono di accreditare e/o spendere miglia, dei quali 30 compagnie aeree e 70 aziende di vari settori merceologici.



