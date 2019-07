Roma, si apparta con una prostituta, la rapina e tenta la fuga: arrestato

Si è appartato all'interno della propria auto con una prostituta abbordata su via Salaria, ma durante il rapporto l'ha minacciata con un cacciavite per farsi consegnare i soldi, circa 70 euro, strappandole con violenza uno degli orecchini che aveva indosso. La donna è riuscita a scendere dall'auto, correndo in strada.



È proprio in questo frangente che ha notato un'auto della polizia e ha chiesto aiuto. Gli uomini del commissariato Fidene Serpentara, a bordo dell'autoradio, si sono messi all'inseguimento del rapinatore, chiamando in ausilio anche una pattuglia del reparto volanti. Così gli agenti sono riusciti a sbarrare la strada al fuggitivo e a bloccare l'auto. L'uomo, un 50enne moldavo, è stato arrestato e dovrà rispondere di rapina aggrava. Il bottino è stato riconsegnato alla vittima, che a causa della colluttazione con l'uomo ha riportato ferite ritenute guaribili con sette giorni di prognosi.

