Si apparta con una prostituta ma l'auto resta bloccata nel fango, necessario il carro attrezzi

Si era appartato con una prostituta sulla Morolense ma è rimasto impantanato nel fango con la sua Fiat Panda. Imbarazzo per un uomo di 70 anni, di Ferentino, costretto a chiamare un carroattrezzi per essere tirato fuori dal fango. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 9 dicembre.

L'uomo si è giustificato dicendo di essere andato sul suo terreno per raccogliere verdura ma la presenza di una giovane prostituta di colore non gli ha evitato l'imbarazzo e soprattutto, oltre quella della prestazione ricevuta dalla prostituta, la spesa aggiuntiva di 60 euro per togliere la macchina dal fango.