Green pass su una piattaforma di sharing: la Procura apre un'inchiesta. Tra i reati, trattamento illecito di dati personali

La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta in relazione alla diffusione di Green pass online. Nel fascicolo, assegnato al pool di magistrati che si occupano di reati informatici, si ipotizzano i reati di trattamento illecito di dati personali e accesso abusivo a sistema informatico.

Sul tavolo dei magistrati di piazzale Clodio sono arrivate le informative del Cnaipic della Polizia Postale e della Guardia di Finanza, delegati per le indagini. Sulla vicenda anche il Garante della Privacy ha avviato un'indagine delegando gli accertamenti per acquisire gli archivi online e accertare la provenienza di Green pass, apparentemente autentici, disponibili on line all'interno di una piattaforma di file sharing.