Roma, riapre il Ponte dell'Industria. Gualtieri: «Entro 10 giorni sarà restituito alla città»

Dopo l'incendio del 2 ottobre, il Ponte dell'Industria è pronto a riaprire. Lo annuncia il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: «Nei prossimi giorni riaprirà al traffico il Ponte dell’Industria. Proprio oggi è pervenuta agli uffici di Roma Capitale la relazione di verifica statica sulla base della quale si può procedere alla riapertura al transito del Ponte».

APPROFONDIMENTI ROMA Il drammatico rogo del 2 ottobre - Foto ROMA I mancati controlli sugli argini del fiume ROMA Video IL CASO L'incendio del 2 ottobre L’INCHIESTA Incendio al Ponte di Ferro: «Rogo partito dalla... LA STORIA Ponte di Ferro, il sogno dell'800 che univa i quartieri... LE REAZIONI Ponte di Ferro, choc nel rione degli artisti: «Troppi anni...

Ponte di Ferro, i mancati controlli sugli argini del fiume. «Clochard mai sgomberati»

Roma, Gualtieri: «Entro 10 giorni riapre il Ponte dell'Industria»

«Entro 10 giorni – ha aggiunto Gualtieri - prevediamo che il Ponte potrà essere restituito alla città. Un plauso va alle strutture del Comune che hanno fatto il massimo sforzo possibile per ridurre i tempi e riconsegnare ai cittadini un’opera strategica per la viabilità del quadrante ovest». L'incendio dello scorso due ottobre ha danneggiato la banchina sottostante, la passerella in ferro occupata dai cavi e il marciapiede lato mare, ma dall’esito delle indagini e dei calcoli tecnici la struttura vera e propria del Ponte non ha subito danni rilevanti tali da renderlo inagibile.

«Il transito - precisa l’assessore ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini - avverrà alle stesse condizioni e nella stessa configurazione del Ponte prima dell’incendio, con la sola esclusione del marciapiede danneggiato che non potrà essere utilizzato dai pedoni». In sintesi, il Ponte dell’Industria potrà essere transitato dagli autoveicoli fino a 3,5 tonnellate, lo stesso limite di carico già imposto in precedenza.

«Servono ancora alcuni giorni per eseguire dei lavori necessari ad evitare l’accesso al marciapiede danneggiato – ha aggiunto l’assessore - e le necessarie asfaltature della strada di raccordo con viale Marconi. Ma il nostro intervento non si ferma qui. Abbiamo già avviato un tavolo di confronto con la Soprintendenza Speciale di Roma per far sì che il Ponte dell’Industria, sottoposto a tutela ed esempio di archeologia industriale, venga restaurato anche per adeguarlo alle vigenti norme sulle opere in ferro e, attraverso accorgimenti che non vadano ad impattare sulla struttura ottocentesca, possa essere utilizzato anche per il transito dei veicoli di maggior peso e dimensioni» conclude Segnalini.