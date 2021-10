Ponte di Ferro, aperto fascicolo per incendio colposo: «Rogo scatenato da fornelletto a gas»

Lunedì 4 Ottobre 2021, 13:52 - Ultimo aggiornamento: 14:01

Le fiamme sarebbero partite da un fornelletto a gas in un giaciglio di fortuna presente sotto il ponte. Questa l'origine dell'incendio che ha travolto e danneggiato il Ponte di Ferro. Nella informativa inviata in Procura dalle forze dell'ordine intervenute all'Ostiense per l'incendio , sono state allegate anche alcune foto da cui emergerebbe che il rogo sarebbero stato innescato da un fornelletto a gas.

APPROFONDIMENTI LA RICOSTRUZIONE Forse il fuoco di un clochard LA STORIA Il sogno dell'800 LE REAZIONI Ponte di Ferro, il rione degli artisti: «Troppi anni di... NEWS Foto IL FOCUS Chiuso sei mesi, tre percorsi alternativi ROMA Rogo alimentato dalle sterpaglie IL CASO Verifiche sugli accampamenti sotto il ponte IL ROGO DEL PONTE/2 Cosa è successo VIDEO Video CRONACA Video ROMA Roma, incendio a Ostiense: in fiamme il Ponte dell'Industria ROMA Roma, incendio a Ostiense: in fiamme il Ponte dell'Industria

Si indaga per «incendio colposo e per delitti contro la pubblica incolumità». Per l'incendio che ha nella notte tra sabato e domenica scorsi ha travolto e in parte danneggiato il famoso Ponte di Ferro (al secolo, Ponte dell'Industria) nel quartiere Ostiense di Roma, la procura di Roma ha aperto un fascicolo.

Il procedimento è stato affidato al procuratore aggiunto Giovanni Conzo. L'indagine punta a chiarire le cause del rogo e non è escluso che verrà affidata una consulenza tecnica. Al momento sembra quindi tramontare l'ipotesi del corto circuito. Dopo una prima informativa dei carabinieri e dei vigili del fuoco arrivata a piazzale Clodio, è stata avviata un'indagine, contro ignoti, per incendio colposo e per delitti contro la pubblica incolumità.

L'incendio ha interessato principalmente una delle passerelle per il passaggio di cavi e condotte del gas, crollata parzialmente nel Tevere.

Ponte di Ferro, il sogno dell'800 che univa i quartieri della modernità

Ponte di Ferro, ferita per Roma. La pista: il fuoco di un clochard