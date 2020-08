Roma, picchia la moglie per l'ennessima volta: arrestato 63enne a Morena

Non era la prima volta. Già in passato il 63enne si era reso protagonista di comportamenti violenti nei confronti della moglie. Quando gli agenti sono arrivati per arrestarlo, in via Gioia Tauro, a Roma,in zona Morena, hanno trovato la donna che li aspettava in strada e ha riferito loro di essere stata aggredita dall'uomo. Non è bastata la presenza dei poliziotti a farlo desistere dall'intento, perchè il marito violento ha continuato ad inveire nei confronti della malcapitata.

Spoleto, gli arrestati si difendono: «Accerchiati, scappati per paura. Non ci siamo accorti di aver investito Filippo»

Gli agenti hanno provato a riportare la situazione alla normalità, ma di fronte si sono trovati una persona che continuava a minacciare la donna provando ad avvicinarla e pretendendo da questa soldi e sigarette. Tanto forte è stato lo choc che la donna, a cui sono state sottoposte le cure dei sanitari al policlinico Tor Vergata, era visibilmente impaurita e faceva fatica addirittura a parlare. Ritrovate le forze, ha raccontato di essere stata picchiata durante la colazione con un pugno sulla mano e alle dita. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti e lesioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA