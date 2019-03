Allarme alberi, dopo i crolli per il forte vento il Comune riapre i parchi

Riaprono alcuni altri parchi dopo la chiusura avvenuta due settimane fa a causa del forte vento che ha fatto strage di alberi. La sindaca di Roma Virgina Raggi ha disposto la riapertura immediata del Parco di Villa Forelli, Parco di Giovannipoli, Parco di Centocelle, Parco Sicilio Belluto, Parco delle Valli, Parco Babusci, Parco Capitanata, Parco Aguzzano, Parco Tozzetti, Castel Sant'Angelo, Parco di Monte Ciocci, Parco Pineto, Parco Lucchina, Parco Zietta Liù, Villa Carpegna, Parco Lima. Lo rende noto il Campidoglio. Le aree erano state chiuse lo scorso 23 febbraio in seguito all'ondata di maltempo per consentirne la messa in sicurezza. Ultimo aggiornamento: 15:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA