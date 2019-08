Roma, mense scolastiche. Il Comune promette: «Sarà garantita la continuità del servizio»

Mense scolastiche, dal Campidoglio arrivano rassicurazioni, Il servizio di refezione scolastica sarà garantito con i livelli di qualità attuali, se necessario anche attivando lo strumento della proroga in continuità. L'Amministrazione sta svolgendo, infatti, monitoraggi e verifiche su alcune anomalie presenti nelle offerte di partecipazione al bando.

«È necessario evitare gli inutili allarmismi che in queste settimane si stanno rincorrendo. Vogliamo rassicurare nuovamente tutte le famiglie, gli operatori, le parti sindacali che sulla refezione scolastica verrà messo in campo ogni strumento, inclusa la proroga, per garantire qualità e piena continuità del servizio offerto finora» dichiara l'assessora alla Persona, Scuola e Comunità solidale Laura Baldassarre.

Il criterio di aggiudicazione previsto dal bando, non è quello del massimo ribasso, ma dell'offerta più vantaggiosa, che consente di poter valutare gli aspetti qualitativi e migliorativi delle offerte. Tuttavia ad oggi sono pervenute offerte che presentano ribassi eccessivi e che quindi saranno sottoposte ad ulteriori verifiche e approfondimenti. «Ribadiamo che qualunque ipotesi su costi e modalità del nuovo servizio per le mense scolastiche è prematura e arbitraria. Proseguiremo, infatti, il confronto con le parti sindacali, tutti gli attori istituzionali e quello diretto con famiglie e cittadinanza attraverso lo strumento RomaAscoltaRoma»

© RIPRODUZIONE RISERVATA