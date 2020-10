Roma, mascherine obbligatorie in classe alle elementari e medie da lunedì all'Istituto Ovidio

L'obbligo di portare la mascherina in classe scatta da lunedì 26 ottobre per i bambini delle elementari e i ragazzini delle medie iscritti all'istituto Ovidio di Roma. La dirigente scolastica Claudia Ghio ha informato le famiglie con una circolare: «Gentili genitori, si informa con la presente che in ottemperanza all’ultimo Dpcm e visto l’aumento di casi positivi da lunedì 26 ottobre le mascherine saranno utilizzate per l’intera giornata scolastica tranne il tempo mensa ed eventualmente durante le attività didattiche e ginnico - sportive all’aperto. Lunedì si procederà a consegnare a ciascun alunno».

