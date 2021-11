Roma, Margherita Buy diventa testimonial della lotta anti degrado di Retake

Anche l'attrice Margherita Buy entra a far parte dei volontari di Retake Roma, l'associazione che si occupa di pulire, riqualificare e recuperare arredi e zone degradate della Capitale.

Sul suo profilo Instagram ha pubblicato delle foto in cui annuncia la piantumazione di 9 alberi a Roma. «Oggi giornata stupenda insieme a Retake abbiamo piantato il primo di 9 Alberi per riqualificare le nostre vie per dare ossigeno e Bellezza!!».

APPROFONDIMENTI PERSONE Foto TALE MADRE Caterina De Angelis, la figlia di Margherita Buy nel film di... FESTA DEL CINEMA Verdone, 'Una vita da Carlo': «Una sfida firmare... ROMA Festa di Roma, Bellocchio presenta la serie su Moro, Esterno... ROMA Roma, nella discarica dell'Aniene spunta l'album di... NEWS Roma, la nuova ciclabile su Lungotevere è un Risiko:...

Stamattina l'associazione ha organizzato un appuntamento al quartiere Trieste-Salario, in via Nemorense, angolo con via Archiano. Retake non si occupa solo di pulizia, infatti oggi ha dato il via a un ciclo di piantumazioni di alberi per valorizzare i marciapiedi della strada. All'evento ha partecipato anche un volto molto noto del quartiere: l'attrice Margherita Buy che diventa così testimonial della lotta anti degrado di Retake.