Roma, investito e ucciso a Ostia, si è costituito il pirata: è un 40enne

È un uomo di 40 anni italiano, A.G., il pirata della strada che ieri nel tardo pomeriggio ha investito e ucciso un uomo a Ostia, sul litorale di Roma: l'uomo si è costituito al X distretto di Ostia della Polizia. Il 40enne, che si è recato in commissariato insieme al suo avvocato, ha investito il pedone e si è poi allontanato: secondo quanto si è appreso l'auto è intestata al padre. Il pirata è risultato negativo agli accertamenti sull'assunzione di alcol e droga.

APPROFONDIMENTI CRONACA Ostia, pedone investito e ucciso PRIMO PIANO Ostia, investito e ucciso un pedone in Corso Regina Maria Pia : auto...

Ostia, investito e ucciso un pedone in Corso Regina Maria Pia: auto in fuga

Sul posto per i rilievi dell'incidente è intervenuta ieri la polizia locale del Gruppo Mare. Da una prima ricostruzione la vittima stava attraversando in prossimità delle strisce: l'incidente è avvenuto in piazza Regina Pacis intorno alle 18.30. L'uomo è stato denunciato dalla polizia per omicidio stradale e omissione soccorso. L'auto, un suv, era stata già individuata ieri in via Tagaste con un finestrino rotto ed era subito scattata la caccia al pirata. La vittima, che non aveva documenti, non è ancora stata identificata.

Ultimo aggiornamento: 09:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA