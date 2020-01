Roma, incidente a La Rustica, scooter si schianta contro auto: morto uomo di 48 anni

Incidente mortale ieri sera a Roma. È accaduto in via Naise, in zona La Rustica, in periferia. Un uomo di 48 anni, a bordo di uno scooter Honda Forza, per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro una Renault Megane in sosta. Il conducente è morto sul colpo. Sul posto per i rilievi gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale.

Ultimo aggiornamento: 13:13

