Roma, paura a San Giovanni: incendio in un appartamento in via Pomezia: ferita una donna

Martedì 26 Ottobre 2021, 16:27

Paura a Roma, nel quartiere San Giovanni per un incendio scoppiato all'interno di un appartamento di un condominio in via Pomezia, al civico 11. L'allerta è scattata poco dopo le 13,15: l'incendio ha richiesto l'intervento di diverse squadre dei vigili del fuoco. I soccorritori sono riusciti a trarre in salvo una donna di 50 anni dall'appartamento al piano rialzato del palazzo. La vittima è stata trasportata dal personale del 118 in codice rosso in ospedale.