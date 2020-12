Maxi furto in casa della famosa attrice Valeria Fabrizi. Sconosciuti hanno svaligiato l’appartamento in pieno giorno. I ladri si sono messi all’opera nel pomeriggio di mercoledì nel quartiere residenziale di Monte Mario, esattamente alla Balduina. Non si tratta di un caso isolato ma ci sono altri residenti finiti nel “mirino” dei topi d’appartamento ed in giro c’è preoccupazione per l’escalation di furti avvenuti nelle abitazioni del quartiere nelle ultime settimane.

Questa volta a rimanere vittima dei “soliti ignoti”, un volto noto del piccolo e grande schermo, l’attrice Valeria Fabrizi, vedova di Tata Giacobetti, uno dei componenti del Quartetto Cetra dal cui matrimonio nacque la figlia Giorgia. A denunciare il furto è stata proprio la figlia, con un post sulla sua pagina facebook: «Casa di mia madre svaligiata. Tutto sottosopra ... mobili rotti cose ovunque. Completamente inagibile. Sembra di stare in una casa colpita da un terremoto. Oltre al grande danno materiale un attacco al cuore e agli affetti e ai ricordi di una vita. Polizia e intervento della scientifica impeccabile. Cosa poter augurare a chi ha fatto tutto ciò...?».



Le indagini



A rivolgersi alle forze dell’ordine per un “furto consumato in appartamento” è stata la stessa attrice. La telefonata è arrivata poco dopo le 15.30 di mercoledì dall’abitazione alla Balduina. Intervenuti sul posto i poliziotti del commissariato Monte Mario, assieme ai colleghi della scientifica, che hanno accertato come i ladri siano entrati nell’appartamento dopo aver forzato la porta d’ingresso. Una volta entrati nell’appartamento, i predoni hanno quindi rubato monili in oro, un orologio Rolex, un orologio Bulgari e vari preziosi per poi far perdere le proprie tracce. Il bottino è ingente, oltre 200.000 euro.

Una vittima nota al piccolo e grande schermo, nata a Verona, Valeria Fabrizi, oltre ad essere stata la moglie di uno dei membri del Quartetto Cetra, è una famosa attrice italiana. Amica d’infanzia del compianto Walter Chiari, esordì nel mondo dello spettacolo negli anni ‘50 nei fotoromanzi che all’epoca erano molto in voga. Poi la carriera di attrice al cinema ed in tv, dove ha recitato in una cinquantina di film. Rimasta vedova nel 1988, nel 2007 ha recitato nella seria tv “Un posto al sole” e poi nella fiction “Tutti per Bruno”. Nel 2011 il suo ritorno sul piccolo schermo nella fiction di Rai 1 “Che Dio ci aiuti”, interpretando suor Costanza al fianco di Elena Sofia Ricci.

