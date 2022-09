Mercoledì 7 Settembre 2022, 06:47 - Ultimo aggiornamento: 06:58

«Troppe persone sono vittime di furto a Roma, io sono una di quelle. La polizia dovrebbe occuparsene ma non lo fa. E ora la mia vacanza è stata rovinata da un uomo che forse non verrà mai identificato». Così denunciava (domenica)sui social Dina, in arte Habeshadoll, influencer americana d'origine etiope, mentre il video dello scippo faceva il giro della rete. Ma la giovane turista, scippata della borsa in pieno giorno mentre consumava il pranzo in un locale del Colosseo, è solo l'ultima vittima delle manoleste della Capitale. Lo sanno bene i titolari di bar e ristoranti che ora corrono ai ripari con fascette anti- scippo, ganci e nuovi arredi per i dehors.

DA TESTACCIO A VIA VENETO

Tra i turisti che affollano il Centro e i romani che non rinunciano alle consumazioni all'esterno dei locali, i borseggiatori sono tornati a colpire. Così sono i titolari delle attività ad alzare il livello di sicurezza con sistemi nuovi o riadattando i vecchi.

Da Remo, storica pizzeria di Testaccio, la fascetta anti - scippo viene servita non appena ci si accomoda al tavolo. La borsa così viene agganciata alla sedia: «È impossibile che il ladro riesca a mettere a segno il colpo - assicura Pasquale Di Balsamo, il titolare - Un sistema che abbiamo adottato perché i nostri tavoli esterni sono proprio tra la strada e la piazza. I clienti stranieri sono stupiti quando spieghiamo a cosa serve. L'abbiamo trovata utile ed efficace. Da quando è stato pubblicato il video della turista americana scippata me la chiedono tutti». Un sistema semplice, ma non l'unico.

«Siamo noi che allertiamo i clienti, soprattutto gli stranieri, di prestare attenzione alla borsa e al telefonino. Tutti i tavoli esterni hanno i ganci proprio per questo motivo» racconta Piero Lepore titolare a via Vittorio Veneto dell'Harry's Bar. Così anche la centralissima strada della Dolce Vita si organizza contro scippi e furti lampo. Anche se, come precisa Lepore: «Si tratta di un'attenzione in più. Sono soprattutto gli stranieri che non avvertono alcun pericolo. Invece sappiamo che purtroppo, può accadere che borse e cellulari finiscano nelle mani dei borseggiatori». Il titolare dell'Harry's Bar spiega ancora: «Abbiamo adottato i ganci già da anni. All'inizio per evitare che le signore lasciassero la borsa a terra o su altre sedie. Poi abbiamo capito che potevano essere utilizzati anche per alzare il livello di sicurezza».

GLI ARREDI ESTERNI

Un sistema anti scippo dunque che, almeno in parte, scoraggia i malintenzionati. Alcuni ristoratori del centro storico si stanno invece attrezzando con nuovi tavoli dotati di uno spazio apposito per le borse e gli oggetti di valore. «Stiamo ordinando anche nuove pedane che hanno una struttura a croce. Anche in questo caso, si tratta di un deterrente contro i borseggiatori perché la struttura protegge di fatto il dehors nella parte esterna» annuncia Claudio Pica, presidente Fiepet Confersercenti Lazio.