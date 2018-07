Roma, scippano un turista a Castel Sant'Angelo: arrestate

Lo hanno avvicinato e, dopo averlo distratto, gli hanno sfilato il portafoglio dalla giacca. Dentro c'erano mille euro in contanti. Vittima della destrezza criminale di due donne di nazionalita romena, un turista cinese. Teatro dello scippo, il Museo nazionale di Castel Sant'Angelo. Ora le due ladre sono finite in manette. Entrambe con precedenti, sono state fermate dagli agenti del commissariato di Polizia «Borgo». Si tratta di M.C.D. e T.B., rispettivamente di 21 e 19 anni. Le due giovani sono state condotte presso gli uffici di polizia. Al termine degli atti di rito, è scattato per loro l'arresto per furto aggravato in concorso.

Lunedì 30 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:40



© RIPRODUZIONE RISERVATA