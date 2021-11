Roma, circondano e derubano una turista a Fontana di Trevi: arrestate tre nomadi

Hanno circondato una turista italiana di 58 anni, intenta a scattare qualche foto, e l’hanno derubata del portafogli, sfilandolo dalla tasca del suo giubbotto. È accaduto in via delle Muratte nei pressi della Fontana di Trevi ieri pomeriggio e i carabinieri della stazione Roma San Lorenzo in Lucina hanno arrestato tre donne, di 20, 26 e 29 anni, tutte già note alle forze dell’ordine e domiciliate presso il campo nomadi di Castel Romano, con l’accusa di furto aggravato in concorso.

La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima mentre le arrestate sono state portate in caserma e trattenute nelle camere di sicurezza, in attesa del rito direttissimo.