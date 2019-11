Roma, si finge poliziotto e rapina due turisti in via Veneto

Si finge poliziotto e rapina due turisti. E' accaduto in via Veneto dove due israeliani si erano fermati per chiedere informazioni. B.T., romeno di 37 anni. spacciandosi per poliziotto e mostrando loro un

tesserino

, ha chiesto ai turisti di mostrargli il portafogli e poi, con mossa fulminea, ha preso i soldi ed è fuggito via. Le vittime però non si sono date per vinte e, contattata la polizia, lo hanno inseguito, aiutate da un uomo che aveva assistito alla scena: vistosi braccato, il ladro si è rifugiato dentro un negozio nel quale è stato raggiunto e bloccato.



La pattuglia del commissariato Castro Pretorio, ricostruito quanto accaduto, ha immediatamente arrestato B.T.: il 37enne dovrà rispondere dei reati di furto aggravato e usurpazione di funzioni pubbliche. Dopo la convalida dell'arresto, lo straniero è stato condannato a 1 anno e 6 mesi con misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma.

