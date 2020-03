Roma, fiamme in appartamento: tanta paura a Settecamini ma nessun ferito

Paura in una strada di Settecamini. Poco dopo le 13 si è sviluppato un grosso incendio all'interno di un appartamento in via Mazzeo Di Ricco. Le fiamme sono uscite dalle finestre, colonne di fumo hanno annerito il cielo per qualche ora. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio all'ultimo piano di un palazzo di quattro. Al termine delle operazione l'appartamento è stato dichiarato inagibile. Non risultano feriti. Ancora allo studio dei vigili come si siano sviluppate le fiamme.

Ultimo aggiornamento: 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA