Donna Olimpia, casa in fiamme: anziano portato in salvo dai vigili del fuoco

Ha rischiato di bruciare nel suo appartamento a Donna Olimpia 6, avvolto dalle fiamme. Un anziano è stato salvato dai vigili del fuoco che, intervenuti con l'autoscala, sono riusciti a entrare nei locali al primo pioanop di una palazzina di cinque. Il 70enne a causa dell'incendio ha riportato ustioni in tutto il corpo ed è stato subito soccorso da personale del 118. A quanto si apprende il rogo potrebbe essere partito dalla zona cucina che insieme ad alcuni arredi è stata particolarmente interessata dalle fiamme. Sono comunque in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.