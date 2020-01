Roma, incendio in appartamento: fumo e paura ma nessun ferito

In fiamme un appartarmento a Torrespaccata. Intorno alle 9.00 la Sala Operativa del Comando di Roma ha inviato 4 mezzi dei vigili del fuco in via Bruno Pelizzi 161 a causa di un incendio divampato all'interno di un appartamento, al piano terra, della grandezza di circa 25 mq. Nessuna persona è rimasta coinvolta e nessun danno strutturale è stato riscontrato nelle abitazioni vicine. Solo allarme e disagi causati dall'abbondante fumo. Inagibile il solo appartamento interessato. Sul posto oltre alla squadra di competenza erano presenti l'autoscala, l'autobotte e il carro degli autoprotettori. Ultimo aggiornamento: 11:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA