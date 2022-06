Roma, spara e uccide la moglie vicino viale Somalia. Poi va dall'avvocato e confessa

Una donna è stata uccisa a colpi di arma da fuoco dal marito in un appartamento di via Mascagni a Roma. L'uomo, Pietro Bergantini, 76 anni, avrebbe sparato alla moglie di 72 anni nella serata di ieri e questa mattina si è recato dal suo avvocato per confessare il delitto.

L'avvocato si è quindi rivolto al commissariato Prati e la squadra mobile si è recata nell'appartamento della coppia dove ha trovato il cadavere della donna. Il marito è poi stato fermato.