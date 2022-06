Roma, spara e uccide la moglie vicino a viale Somalia. Poi va dall'avvocato e confessa

Ancora una donna uccisa. Ancora un femminicidio ad allungare quella lunga lista di nomi che sono diventati ormai una strage. Morti violente avvenute quasi sempre per mano di chi quelle donne avrebbe dovuto amarle. E anche oggi a Roma, in un elegante quartiere, il teatro dell'ennesimo atto di violenza è stata una casa, dove una donna di 72 anni è stata uccisa dal marito di 76 a colpi di pistola. Uccisa forse ieri, come il marito sembra aver poi detto alla polizia che sta cercando di ricostruire la vicenda. L'omicidio è avvenuto in un condominio di via Mascagni, nel quartiere Trieste. Ad uccidere la donna, Caterina D'Andrea, è stato Pietro Bergantini che poi ha confessato tutto. L'uomo, ex funzionario di una compagnia assicuratrice, per motivi ancora da accertare e chiarire ha ucciso la moglie con un colpo di pistola poi, forse, dopo una notte intera passata con il suo corpo nell'appartamento ha deciso di raccontare tutto al suo avvocato.