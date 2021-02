Roma, folla in centro: la polizia chiude via del Corso

Il primo fine settimana da zona gialla ha fatto il pienone di gente. Il centro storico è stato preso d'assalto con scene di folla e assembramenti a via del Corso e Tridente. La polizia locale sta effettuando chiusure a soffietto su vari punti di via del Corso per far defluire le persone. Si tratta di chiusure temporanee "stop & go" effettuate in vari punti della strada tra cui largo Goldoni.

APPROFONDIMENTI GIORNATA DI SOLE Zona gialla nel Lazio, subito ristoranti pieni a Roma. Gli esercenti:... ROMA Lazio zona gialla, primo weekend di assalto ai ristoranti a Roma e... VIDEO Ostia, folla sul lungomare, traffico impazzito: anche un'ora per... COPRIFUOCO Ristoranti aperti a cena: No del Cts, ultima parola al governo ITALIA Zona gialla, rischio assembramenti: da Roma a Milano le misure nelle... ROMA Ristoratori di Roma sulla zona gialla: «Non cambia molto... ROMA Roma zona gialla, al Pantheon si torna a consumare nei bar e... VENETO Venezia, Harry's Bar si scusa con i clienti: «Avevamo 50... ROMA Roma, nuova maxi-rissa in piazza del Popolo: si ritrovano in 200...

Roma, folla e assembramenti a San Lorenzo: chiusa piazza della movida

Zona gialla, assembramenti nelle città. «Doppia mascherina per affrontare la folla»

Ultimo aggiornamento: 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA