Roma, nuova maxi-rissa a piazza del Popolo: 150 giovani assembrati, identificati 5 minorenni

Un nuova maxi-rissa fra giovani è scoppiata oggi, 30 gennaio, a piazza del Popolo (Roma) in barba a tutte le restrizioni anti-Covid. Proprio come accadde lo scorso 5 dicembre, anche stavolta l'insensata violenza fra minorenni ha radunato grandi quantità di persone, che in pochi minuti hanno formato un assembramento. Le forze dell'ordine hanno fermato cinque ragazzi minorenni, tutti sui 17 anni, condotti poi nel commissariato Trevi-Campo Marzio per l’identificazione. In totale si stima che fra Pincio e piazza del Popolo si sia formato un assembramento di 150 persone, come confermano le immagini circolate sui social. Non si registrano, per fortuna, feriti di grave entità.

Ultimo aggiornamento: 00:23

