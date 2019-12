“Roma caput sport”, domina il podismo: pioggia di foto per il contest del Messaggero, le vostre 12 immagini più votate nel calendario 2020

Ultimo aggiornamento: 5 Dicembre, 15:03

Il podismo - in tutte le sue declinazioni fino alla suprema maratona - piazza quattro foto nella top ten di questi ultimi giorni di competizione, ma si difendono bene anche gli sport dei motori e il ciclismo e si registra pure l'ingresso del tennis sullo sfondo maestoso del Foro Italico. A differenza di quanto si poteva immaginare, latita invece il calcio, dai nomi di spicco ai pedatori della domenica. Continua insomma la pioggia di foto per ildelche da sempre racconta la bellezza eterna di Roma anche con queste iniziative: nell'attuale edizione si punta a evidenziare il fascino della Capitale quando si trasforma in palcoscenico per ospitare piccole e grandi imprese sportive. Ecco allora: le 12 foto più votate dai lettori, fra quelle arrivate entro l', animeranno il calendario del 2020 che sarà regalato in edicola il prossimoI lettori possono inviare i loro scatti in cui esaltano il gesto del campione o la fatica del podista dilettante, lo sprint dell'asso sui sampietrini o la sorridente fatica di chi si impegna in un "percorso vita" in un parco, lo sfrecciare di un bolide elettrico all'Eur o la gara non competitiva di tutta la famiglia che taglia il traguardo davanti al Colosseo, l'eleganza e l'armonia di chi pratica Tai chi chuan a Vila Celimontana o la grinta dei piccoli rugbysti che si tuffano in meta allo stadio dei Marmi o la perseranza di chi si allena tutti i giorni scivolando sul Tevere in canoa.Fra gli sport che si stanno mettendo in mostra in classifica spicca appunto il podismo che certo si presta per arrivare a sfiorare i più affascinanti angoli di Roma, ma c'è spazio anche per gli sport per i disabili, la formula E (auto elettriche) e il ciclismo.Le foto ricevute fino all'saranno come sempre sottoposte al giudizio della giuria più imparziale, quella dei lettori che potranno votare una o più foto pubblicate sulla pagina web dedicata al contest.Le 12 foto più votate saranno inserite nel Calendario 2020 de “Il Messaggero” in uscita il 31 dicembre, in omaggio con il giornale nelle edicole.Contest dopo contest, le foto sono divenute sempre più curate: pochi gli scatti al volo, quasi tutti - senz'altro per effetto delle esperienze delle scorse edizioni - sono invece studiati con grande cura, attendendo magari quella situazione di luce che aveva attirato una prima volta l'attenzione. I risultati più emozionanti raccolgono subito il consenso dei lettori, clic dopo clic.Il meccanismo è sempre lo stesso: i voti on line degli stessi lettori porteranno alla scelta delle 12 fotografie che comporranno il calendario dedicato alla Capitale in versione sportiva. Non ci sono vincoli al tema se non quello di riferirsi a pratiche sportive sullo sfondo di Roma, in centro e in periferia: il territorio comunale è vastissimo e già i contest precedenti hanno permesso di rivelare meravigliosi scorci inaspettati.Il meccanismo è semplice e permette a tutti di partecipare sia come fotografi sia come componenti della giuria, coinvolgendo - insegna l'esperienza - i familiari e gli amici, invitati a votare questa o quella immagine in concorso. Ognuno, dopo la rapida registrazione, avrà la possibilità di inviare fino a quattro immagini a colori o in bianco e nero fino all'8 dicembre 2019 all'indirizzo https://contest.ilmessaggero.it/romacaputsport/ (raggiungibile anche da www.ilmessaggero.it ), complete di didascalia, generalità e indirizzo email dell'autore.Il contest avrà inoltre ampio spazio sulla pagina Facebook del Messaggero.