Alle elezioni comunali del 2016 aveva raggranellato appena 256 voti: 41 esima (su 48) in ordine di preferenze nella lista del Movimento 5 stelle, lintanissima dai 6.541 voti di Marcello De Vito o dai 3.531 di Paolo Ferrara. Eppure da ieri Anna Fumagalli fa parte dell'assemblea capitolina, per gli ultimi mesi dell'attuale consiliatura. Entra al posto di Andrea Coia, che ha lasciato il seggio in consiglio comunale dopo la nomina ad assessore della giunta di Virginia Raggi.

Raggi, c’è il rimpasto: via Bergamo e Cafarotti. Il vicesindaco sarà Pietro Calabrese

L'ingresso in Aula

Fumagalli entra in aula Giulio Cesare grazie all'alto numero di surroghe (ben 8) che in questi anni hanno interessato consiglieri M5S, e per le rinunce di altri candidati rimasti fuori dall'originaria composizione dell'asseblea.

«Ci tengo a rivolgere un saluto all'Aula e all'Assemblea capitolina che ha ratificato il mio ingresso - ha detto Fumagalli, subito dopo la ratifica del consiglio comunale - Mi complimento con l'assessore Coia, gli altri nuovi assessori e con il nuovo vicesindaco per l'incarico, ringrazio la sindaca Raggi, il capogruppo Pacetti e la giunta tutta. Mi metto a disposizione e sono felice di fare questa parte di percorso insieme a voi tutti». Primo impegno: la sessione sul bilancio di previsione 2021.

