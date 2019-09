Roma, assenti e presenti: on line il “registro” dei consiglieri capitolini

Come a scuola, un registro degli assenti e presenti. Entro la fine dell'anno sul sito del Comune di Roma saranno pubblicate le presenze e le assenze dei consiglieri in assemblea capitolina. È questo uno dei punto contenuti nel Dup, documento unico di programmazione 2019-2021 approvato in Aula Giulio Cesare, e sul quale gli uffici capitolini stanno lavorando. Il presidente M5s della commissione Statuto di Roma Capitale, Angelo Sturni, in un post su Facebook commenta: «Parte il conto alla rovescia. Entro la fine dell'anno l'amministrazione dovrà pubblicare le attività del singolo consigliere a partire dalle presenze in Campidoglio. Trovo ingiusto che sul portale di Roma Capitale sia pubblicato il tasso di assenza dei dipendenti capitolini e non quello dei singoli consiglieri. I cittadini devono conoscere questo dato. Ne vale della qualità della democrazia nella città di Roma».

Minisindaco morso sul naso da un consigliere, lite tra grillini al V Municipio

© RIPRODUZIONE RISERVATA