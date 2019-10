Roma, lite per viabilità, ciclista aggredisce automobilista con spray al peperoncino e fugge

Automobilista aggredito con lo spray al peperoncino da un ciclista. É successo ieri sera alle 21,25 in via Francesco Negri, in zona Ostiense. Tra i due c'era stato un diverbio per motivi di viabilità, quando a un certo punto il ciclista ha usato lo spray contro l'automobilista ed è fuggito. Sul posto è intervenuta la polizia, l'automobilista è stato traportato al policlinico Umberto I in codice giallo. © RIPRODUZIONE RISERVATA