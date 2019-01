Roma, auto rubate e smontate pronte per il mercato nero: sgominata banda, tre arresti per riciclaggio

Proseguono a tappeto i controlli degli uomini della squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Stradale di Roma per contrastare il fenomeno dei furti di auto ed il loro riciclaggio. Ieri gli agenti della stradale, hanno fatto irruzione in un edificio industriale alla periferia di Roma, in zona Castel De' Ceveri, sorprendendo tre cittadini di nazionalità marocchina intenti a smontare autovetture oggetto di furto. L'edificio era ben fornito di tutto il necessario per lo smontaggio e riciclaggio delle autovetture. Sono sei in totale i veicoli rinvenuti e sequestrati oltre a tutta l'attrezzattura per lo smontaggio, un muletto per la movimentazione delle parti pesanti delle auto nonchè due Jammer utilizzati per il disturbo di radio frequenze e segnali Gps. I tre uomini tutti di nazionalità marocchina, C.H. di 32 anni, E.G.A. di 29 anni e M.S. di 21 anni, sono stati arrestati in flagranza per riciclaggio.

