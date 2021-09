Roma, niente Amazon a piazza Ragusa: l'ex deposito Atac torna al Campidoglio

Martedì 21 Settembre 2021, 17:22

Niente Amazon, niente centro di smistamento. Alla fine, l'ex deposito Atac di Piazza Ragusa, già venduto e destinato a diventare un centro di smistamento Amazon, ritorna nella disponibilità di Roma Capitale. Il Campidoglio infatti si è aggiudicato l'ex rimessa Ragusa. «A seguito della delibera della Giunta capitolina, agli inizi di agosto era stata presentata la proposta irrevocabile di acquisto al patrimonio di Roma Capitale per il perseguimento degli obiettivi strategici definiti nel Pums -informa il Campidoglio- L'ex rimessa Ragusa svolgerà un ruolo centrale nella strategia di elettrificazione del trasporto pubblico (Progetto Full Green) già inserita nel PNRR».

Dalle proteste all'offerta

I primi di settembre, dopo le polemiche e le proteste dei cittadini, sull’ex deposito Atac di piazza Ragusa andato all’asta, l’amministrazione comunale ha presentato l’offerta per l’acquisto per le tre ex rimesse della municipalizzata. Per un breve periodo è stato trasformato in "spazio eventi"; i residenti avrebbero voluto diventasse uno spazio permanente al servizio della zona.