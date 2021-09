Roma, incidente: scooter travolto dal tram in via Prenestina, ragazzo in fin di vita

Venerdì 17 Settembre 2021, 20:50 - Ultimo aggiornamento: 20:54

Drammatico incidente in serata in via Prenestina, Roma, dove uno scooter guidato da un ragazzo si è scontrato contro un tram, all'altezza del deposito Atac. Dalle primissime informazioni sembra che il giovane alla guida del mezzo a due ruote si in gravissime condizioni.

Tram bloccati

L'incidente avvenuto sulle rotaie del tram in via Prenestina ha causato lo stop alla circolazione dei mezzi pubblici sullr rotaie e sulla corsia riservata, con ritardi e rallentamenti al traffico in tutta la zona vicino al deposito Atac.