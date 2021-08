Roma, incendio nel deposito Atac: tre autobus in fiamme

Tre autobus Atac sono andati distrutti questa notte a causa di un incendio che è divampato nel deposito in via della stazione di Grotta Rossa di Roma. Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco con una autobotte e il carro schiumaUno tre dei mezzi coinvolti nell'incendio era stata da poco riparato ed era stato portato fuori dall'officina per prendere servizio alle 5. Il fuoco è divampato alle 4.30 circa proprio da quel mezzo e propandosi ai due autobus parcheggiati a pochi metri. al momento si ipotizza la causa accidentale.

