Cade un albero in piazza dei Cinquecento e danneggia una pensilina degli autobus della linea 40. Questa mattina alla stazione Termini è stata circoscritta una grande area, e due parcheggi per i bus di linea, per il crollo di un albero alla banchina G. I tecnici comunali erano già all'opera per rimuovere l'arbusto e mettere in sicurezza la zona. I capolinea delle linee interessate sono stati spostati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA